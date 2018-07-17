Почему не признавали царские останки: все дело в сокровищах Николая Второго?

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-16T23:43:30+03:00

100 лет назад в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга по приказу большевиков расстреляли всю семью последнего русского императора

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Тела убитых вывезли, облили серной кислотой и закопали. В 90-х годах останки семьи Романовых отыскали. Но вот загадка - РПЦ не спешит называть их подлинными.

И ни о каких чудесах, происходящих обычно с мощами святых, вокруг них не слышно. Почему? Об этом спорят протоиерей Всеволод Чаплин и философ Виктор Аксючиц. Они принимали участие в расследовании подлинности царских останков: один представлял Патриарха, другой - вице-премьера правительства.

Философ Виктор Аксючиц

СПЕЦСЛУЖБЫ США МЕШАЛИ СЛЕДСТВИЮ

«КП»: - Откуда взялись «екатеринбургские останки»? С чего решили, что они имеют отношение к царской семье?

Чаплин: - Были найдены две группы останков: одна - в 1991-м, а другая - в

2007-м. Первая приписывается основной части царской семьи, вторая - царевичу Алексею и великой княжне Марии. С самого начала некоторые силы, причем либеральные, настаивали на скорейшем захоронении. Но вроде им не должно быть никакого дела до канонизированной царской семьи. Еще интересно, что очень большое внимание к останкам проявляли зарубежные посольства. Помню, в середине 90-х давал по 40 интервью в день американским, японским, британским журналистам. Я в этом усматриваю несколько болевых точек истории. Царские сокровища - где они и можно ли их вернуть в Россию? Виновны ли в убийстве Ленин, Троцкий и Свердлов? Было ли это ритуальным убийством? Имели ли какие-то члены семьи Романовых шансы спастись?

Аксючиц: - С конца 80-х существовала так называемая зарубежная комиссия, занимающаяся останками императорской семьи. Но длинное название этой комиссии заканчивалось фразой «и изменением государственного строя СССР». То есть задача у них была такая.

«КП»: - Советский Союз стереть до конца?

Аксючиц: - Ну конечно. Руководители этой комиссии были сотрудниками различных спецслужб США. Они пытались вбить клин и развести Русскую православную церковь и российскую власть. Зарубежная комиссия всячески пыталась опровергнуть наше расследование. Кстати, следствие было закончено в 1995 году, и все экспертизы уже подтвердили принадлежность останков к царской семье. Но тут в Россию приехали члены зарубежной комиссии, а с ними Ольга Николаевна Куликова-Романова – жена родного племянника Николая II. И она сказала, что генетические исследования биоматериалов ее мужа и останков не совпали. Хотя это была ложь. И Синод почему-то поверил этой группе.

«КП»: - Так препятствует ли и церковь признанию принадлежности останков к Романовым?

Чаплин: - Ну она ставит все новые и новые вопросы. Почему? Сначала была опасность поссориться с первыми лицами, которые настаивали на скорейшем захоронении. Госпожа Нарусова на заседании правительства и рабочей группы кричала на меня, утверждая, что я плохой христианин и препятствую вечному упокоению этих останков. Еще есть часть православных, которые не признают эти останки в любом случае. Эти люди верят высказываниям старцев, что тела были полностью уничтожены в Ганиной Яме и найти их нельзя. Я согласен полностью, что исследования новые нужны, в этом деле много белых пятен. Вот Ленин несколько раз связывался по прямой телеграфной линии с Екатеринбургом, следы этих разговоров есть, но самих телеграфных распечаток нет. Думаю, Ленин знал и устроил это убийство, хотя у меня нет этому доказательств.

Яков Юровский был комендантом дома, где держали царскую семью. И стал одним из главных ее палачей.Фото: ru.wikipedia.org

МОЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧУДОТВОРНЫ

«КП»: - Что будет, если найденные останки церковь все-таки признает подлинными?

Чаплин: - Тогда они должны быть не захоронены в склепе, как сейчас, а поставлены в храме как святые мощи.

«КП»: - А какие есть критерии к святым мощам?

Чаплин: - Чудеса, исцеление, народное почитание. Мощи Матроны Московской почитались за долгие десятилетия до того, как ее причислили к лику святых. И к ней шел народ даже в советское время. Вот факт почитания и исцеления налицо.

«КП»: - А с «екатеринбургскими останками» были какие-то чудеса?

Чаплин: - Не слышал ни об одном.

РАСПРАВУ УСТРОИЛИ САТАНИСТЫ?

«КП»: - Когда Борис Немцов возглавил правительственную комиссию по изучению царских останков, то ходил к Патриарху Алексию Второму. Правда ли, что Святейший тогда признал останки царскими?

Аксючиц: - Тогда мы передали Патриарху записку с ответом на 10 вопросов Синода и результаты экспертиз. (В ответах на 10 вопросов правительственная комиссия через генетическую, стоматологическую, антропологическую экспертизы доказала, что останки принадлежат Романовым. - Ред.) Его Святейшество 20 минут в нашем присутствии читал это, затем отложил бумаги и сказал: ну с этим все ясно, давайте решать вопрос места и времени захоронения. Но многие продолжали отрицать сам факт того, что убийцы закопали царские останки в Поросенковом Логу. И через пару недель после нашей встречи с Патриархом Алексием Вторым Синод все же останки не признал. И Святейший, как человек компромиссный, это решение принял. Вот это и посеяло сомнения среди православных.

«КП»: - Расстрел царской семьи признан преступлением. Но идет речь о том, что это могло быть ритуальное убийство. Что это значит?

Аксючиц: - Никаких фактов ритуального убийства следствие не установило. Есть решение Верховного суда, где сказано, что убиты были император и все близкие к нему по политическим мотивам.

«КП»: - В том месте, где была расстреляна царская семья, говорят, нашли какие-то странные символы и знаки, которые относятся к сатанистам.

В этой комнате дома Ипатьева и была расстреляна царская семья. На стенах - следы пуль.Фото: ru.wikipedia.org

Чаплин: - Есть некие черточки. Их можно принять просто за случайные каракули. Некоторые их связывают с иудеями, другие - с тайными сектами, но нужно проверять все факты. (В брошюре 1925 года оккультист Михаил Скарятин привел расшифровку надписей, якобы найденных колчаковцами в доме Ипатьева: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства - о сём извещаются все народы». - Ред.).

Аксючиц: - Не доказано, что какая-то надпись на стене в расстрельной комнате была сделана кем-то из тех, кто расстреливал. Кто-то потом через год, может быть, заходил и что-то там оставил. Все эти каракули не имеют никакого отношения к известным в истории традициям ритуальных убийств.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ПОТРЕБОВАТЬ ИМПЕРСКОЕ ЗОЛОТО У ЗАПАДА?

«КП»: - Отец Всеволод, вы затронули очень интересную версию - о царских сокровищах. Что имели в виду?

Чаплин: - Царские деньги и ценности, хранившиеся еще в дореволюционное время в западных банках. Были ли они? И если были, то почему современная Россия лишена права их востребовать? Вот эта тема почему-то очень волновала всегда западные СМИ. Известно, что королевский дом Великобритании использовал некоторые из этих ценностей. И, когда возникает речь об останках, тут же возникает вопрос: а имеет ли право Россия или кто-то из наследников дома Романовых это золото вернуть? Ценности, которые были с царской семьей в ссылке, были разделены на части. Одна находилась в Тобольске. Вторая, после событий июля 1918 года, была изъята большевиками и хранилась в Гохране. Очень интересно понять, где следы той части, которая, по версии большевиков, была снята с трупов или изъята перед расстрелом. Где сейчас эти ценности? Я не слышал ни разу ответа.

Аксючиц: - Нет ни одного факта, подтверждающего царские миллиарды. Гипотезы были запущены такими людьми, как историк Сироткин. Он сказал, что существует царское золото в каких-то банках зарубежных. Я встречался в 2000 году с Сироткиным и бывшим председателем Дворянского собрания, князем Голицыным. Они утверждали, что встречались с так называемой грузинской княжной, которая на самом деле - выжившая Анастасия Романова. И якобы она в тот момент находилась на тайной даче ФСБ. И якобы правительство России ведет с ней переговоры о ее признании, чтобы вернуть все царское золото. Для нас это был полный бред. Через несколько дней мы узнали, что, оказывается, та женщина, про которую они говорили, уже за полгода до этого умерла. Вот так рождаются эти версии.

«КП»: - Отец Всеволод, вы лично признаете останки царскими?

Чаплин: - Не знаю, у меня не было какого-то особого чувства от прикосновения к этим останкам. Мощи преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре вызывали у меня совершенно особое чувство священного, и оно остается до сих пор. Вот в Петропавловском соборе у меня этого чувства не было. Можно говорить, что это антинаучный подход, глупый, фанатический, но вот так. И все-таки я считаю, что какая-то определенность быть должна. Уходить от вопросов (даже сложных) не совсем правильно.

Браунинг (модель 1900 года), из которого М. Медведев (Кудрин) стрелял в царскую семью.

СПРАВКА "КП"

После Февральской революции Николай Второй вместе с семьей был под домашним арестом в Царском Селе.

В августе 1917-го решением Временного правительства их отправили в ссылку в Тобольск. Когда большевики взяли власть, советское правительство начало обсуждение суда над императором. К маю 1918-го государя и его родных привезли из Тобольска в Екатеринбург.

Их поселили в доме, отобранном специально для заключения царской семьи у инженера-строителя Ипатьева.

В ночь на 17 июля царскую семью отвели в полуподвальную комнату. Юровский ввел расстрельную команду и зачитал приговор: «Ваши друзья наступают на Екатеринбург, и поэтому вы приговорены к смерти». Николай Второй успел только спросить: «Что?» Чекист дал команду, началась беспорядочная стрельба. Считается, что первым выстрелил Юровский и убил императора. Но до сих пор так и не доказано, кто убил царя, - это «право» оспаривали все участники расстрела.

Для того чтобы заглушить выстрелы, рядом с домом Ипатьева завели грузовик, но выстрелы в городе все равно были слышны.

Смертный приговор императору выписал Уральский областной Совет рабочих депутатов. После расстрела трупы царской семьи свалили в яму в Поросенковом Логу, облили серной кислотой, чтобы обезобразить лица. По одной из версий, Владимир Ленин просил екатеринбургских большевиков не убивать императора с женой и детьми, а перевезти их в Москву. В советские годы царские останки никто не искал. А в 1977 году по решению Политбюро первый секретарь Свердловского обкома и будущий первый Президент России Борис Ельцин разрушил Ипатьевский дом.

Протоиерей Всеволод Чаплин

После распада СССР в 91-м году на Урале нашли захоронение 9 человек. Эти останки приписывают семье Романовых.

17 июля 1998 года останки были перезахоронены в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос о том, признавать ли найденные останки принадлежащими Николаю Второму, его семье и слугам, может встать на повестке Архиерейского собора через два года, сообщил в Екатеринбурге журналистам пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков. Первая канонизация царской семьи произошла в 1981 году - Русская православная церковь за рубежом признала их святыми мучениками. Вторая - в 2000 году - Русская православная церковь признала их святыми страстотерпцами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сложилась судьба палачей?

Одни современники говорили, что царскую семью в Ипатьевском доме расстреливали 12 человек с наганами. Другие убеждали, что убийц было меньше. Историки точно знают имена 5 палачей: комендант Дома особого назначения Яков Юровский, его помощник Григорий Никулин, военный комиссар Петр Ермаков, начальник охраны дома Павел Медведев и член ЧК Михаил Медведев-Кудрин.

Первым на курок нажал Юровский. За ним огонь открыли и остальные. Они стреляли сначала в Николая Второго и Александру Федоровну. Стрельба была беспорядочной. Одному из палачей чуть не оторвало палец. Великие княжны были ранены, но живы. Их добивали. Вдруг ожила Анастасия Романова - ее закололи штыками.

Руководитель расстрела Юровский умер ровно через 20 лет после расстрела царской семьи. У его была язва двенадцатиперстной кишки. До гибели он был председателем Уральской ЧК, жил в богатом особняке прямо напротив расстрельного дома. За десять лет до смерти стал директором Политехнического музея в Москве. Прах Юровского похоронили на кладбище Донского монастыря.

Второй палач, Михаил Медведев-Кудрин, служил полковником в НКВД. В июле 1962-го вышел на пенсию. Написал мемуары о расстреле царской семьи. Умер в январе 1964-го. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Перед смертью попросил сына Михаила отдать Никите Хрущеву пистолет, из которого застрелил царя.

А вот судьба Павла Медведева - посложнее. После расстрела семьи Николая Второго его взяли в плен белые. Узнав о преступлении, белогвардейцы посадили его в Екатеринбургскую тюрьму, где в марте 1919-го он скончался от тифа.

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