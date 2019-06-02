2019-06-02T20:50:00+03:00
Происшествия

В Бангкоке горит популярный у туристов рынок Чатучак

Всех посетителей и торговцев эвакуировали, пожар взяли под контроль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сильный пожар возник вечером в воскресенье на популярном у туристов рынке ЧатучакСильный пожар возник вечером в воскресенье на популярном у туристов рынке ЧатучакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Бангкоке загорелся популярное туристическое место - рынок Чатучак. Пожар возник вечером в воскресенье, 2 мая, или около 16:00 по московскому времени.

К тому моменту большая часть посетителей уже покинула торговые ряды. Оставшихся же на рынке покупателей и продавцов эвакуировали. В полиции Таиланда заверили, что на торговой площади остаются лишь пожарные расчеты.

Телеканал Thai PBS уточняет, что огонь охватил территорию порядка десяти рядов в центре рынка. Пожарным удалось взять пламя под контроль, но не ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало. Причины случившегося неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе крупный пожар произошел на контейнеровозе в таиландском порту Лаем Чабанг. Травмы получили более 50 человек, в основном рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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