Машина Рейеса попала в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса
Автомобиль бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса попал в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса. Как показал эксперимент, проведенный на месте ДТП, 35-летний испанец вел машину со скоростью 237 километров в час.
В результате Рейес потерял управление, транспортное средство вылетело с трассы примерно на 200 метров, перевернулось и загорелось, пишет издание Mundo Deportivo.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что авария произошла в субботу около полудня на 18-м километре автомагистрали A-376. Рейес возвращался из Севильи в родной город Утреру после тренировки. В салоне вместе с ним находились два человека: двоюродный брат футболиста скончался на месте, второй пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль полностью выгорел изнутри. На эвакуатор погрузили покореженный и обугленный кузов.
Автомобиль погибшего игрока Антонио Рейеса полностью сгорел в результате ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU