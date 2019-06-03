Машина Рейеса попала в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса

СЕГОДНЯ 02:02 2019-06-03T02:03:20+03:00

Бывший игрок сборной Испании по футболу вел авто со скоростью 237 километров в час

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Автомобиль бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса попал в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса. Как показал эксперимент, проведенный на месте ДТП, 35-летний испанец вел машину со скоростью 237 километров в час.

В результате Рейес потерял управление, транспортное средство вылетело с трассы примерно на 200 метров, перевернулось и загорелось, пишет издание Mundo Deportivo.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что авария произошла в субботу около полудня на 18-м километре автомагистрали A-376. Рейес возвращался из Севильи в родной город Утреру после тренировки. В салоне вместе с ним находились два человека: двоюродный брат футболиста скончался на месте, второй пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль полностью выгорел изнутри. На эвакуатор погрузили покореженный и обугленный кузов.

Автомобиль погибшего игрока Антонио Рейеса полностью сгорел в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU