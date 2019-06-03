Курс доллара поднялся до 65,57 рубля

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-03T10:20:17+03:00

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Торги на Московской бирже начались с увеличения курса доллара к рублю. В понедельник, 3 июня, это значение выросло на 14 копеек и составило 65, 57 рубля.

Курс евро тоже вырос, но немного больше, на 18 копеек. Сейчас он составляет 73,22 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии уменьшился на 0,5% и составил 2652,15 пункта. Индекс РТС снизился на 1% и достиг отметки 1274,6 пункта.

Cайт kp.ru писал о прогнозах Минэкономразвития по курсу рубля в этом году. По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. А в следующем «деревянный» должен стать не намного, но еще крепче - 64,9 рубля за бакс. С чего вдруг такой оптимизм? Во-первых, растет цена на нефть. Баррель «черного золота» стоит уже больше 70 долларов. Во-вторых, опасения вокруг новых санкций со стороны США оказались преувеличенными.

ИСТОЧНИК KP.RU