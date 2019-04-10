Стало известно, какой курс доллара будет в этом году

Доллар дорожать не будет. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Такой вывод можно сделать на основе последнего отчета Минэкономики. В ведомстве Максима Орешкина представили прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Валютных колебаний журналисты «КП» там не обнаружили. По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. А в следующем «деревянный» должен стать не намного, но еще крепче - 64,9 рубля за бакс. С чего вдруг такой оптимизм?

«В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. Ожидается сокращение оттока капитала в два раза по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас официальный курс доллара составляет 64,7 рубля. Укрепление национальной валюты в последние полгода происходит по нескольким причинам. Во-первых, растет цена на нефть. Баррель «черного золота» стоит уже больше 70 долларов. Во-вторых, опасения вокруг новых санкций со стороны США оказались преувеличенными.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме во Владивостоке сделал прогноз, что курс рубля к декабрю опустится до 63 - 64 рублей. Мол, продавайте доллары. Тогда ему никто не поверил. Цены на нефть падали, американцы грозили санкциями против российских госбанков. Наша валюта на этом фоне ослабела чуть ли не до 70 рублей за доллар, многие аналитики предсказывали дальнейшее падение. Тем не менее прогноз министра сбылся. А те, кто ему поверил, неплохо заработали.

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