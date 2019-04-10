2019-04-10T15:15:18+03:00
Экономика

Стало известно, какой курс доллара будет в этом году

Минэкономразвития скорректировало валютный прогноз
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар.По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Доллар дорожать не будет. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Такой вывод можно сделать на основе последнего отчета Минэкономики. В ведомстве Максима Орешкина представили прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Валютных колебаний журналисты «КП» там не обнаружили. По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. А в следующем «деревянный» должен стать не намного, но еще крепче - 64,9 рубля за бакс. С чего вдруг такой оптимизм?

«В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. Ожидается сокращение оттока капитала в два раза по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас официальный курс доллара составляет 64,7 рубля. Укрепление национальной валюты в последние полгода происходит по нескольким причинам. Во-первых, растет цена на нефть. Баррель «черного золота» стоит уже больше 70 долларов. Во-вторых, опасения вокруг новых санкций со стороны США оказались преувеличенными.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме во Владивостоке сделал прогноз, что курс рубля к декабрю опустится до 63 - 64 рублей. Мол, продавайте доллары. Тогда ему никто не поверил. Цены на нефть падали, американцы грозили санкциями против российских госбанков. Наша валюта на этом фоне ослабела чуть ли не до 70 рублей за доллар, многие аналитики предсказывали дальнейшее падение. Тем не менее прогноз министра сбылся. А те, кто ему поверил, неплохо заработали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин: Пора продавать доллары и покупать рубли

Рубль сильно недооценен. Такое заявление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
Об этом президент компании "КРОКУС", известный российский миллиардер, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
В Росстате сообщили о повышении потребительских цен с начала года
Владимир Путин встретился в Петербурге с президентом Исландии
Минпромторг поддержал идею о продаже крепкого алкоголя в России с 21 года
Россия начала поставки огнеметных систем "Солнцепек" в Саудовскую Аравию
Меркель о Brexit: Британским партиям надо дать больше времени
В правительстве РФ заявили, что к 2024 году в России может появиться сеть 5G
Жители Рио-де-Жанейро страдают от наводнения
Молодежь хочет саморазвиваться
Медведев рассказал о полученной им в выпускном классе двойке
Совфед одобрил новую редакцию закона о хостелах
Песков прокомментировал предвыборные плакаты Петра Порошенко с изображением Путина
Россельхознадзор запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
В Иране разбился вертолет пограничных сил страны
Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда
Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои
СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест
Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра
Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске
Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы
Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней
В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей
В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах
В Москву вернутся ночные заморозки
«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот