2019-06-03T10:36:57+03:00
В мире

Саакашвили признался в употреблении марихуаны

Украинский политик с грузинским прошлым рассказал о поездке в Амстердам
Артур ГАРЬКЕ
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Михаил Саакашвили.Михаил Саакашвили.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Михаил Саакашвили сделал неожиданное заявление в интервью. Экс-глава Одесской областной государственной администрации признался, что по молодости попробовал марихуану.

"Прежде, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного", – сказал Саакашвили ТНС.

Отметим, совсем недавно политик вернулся на Украину после изгнания. Новый президент Незалежной разрешил Саакашвили вернуться в страну и продолжить карьеру. К слову, он пообещал быть осторожным ко всяким предложениям и на какие-то посты не соглашаться. Мол, уже ходил по этим тропкам. Сейчас у него, якобы, нет политических амбиций. А вот его партия «Движение новых сил» попытается пройти в парламент на предстоящих выборах в Верховную раду. Саакашвили наверняка пройдет вместе с ней.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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