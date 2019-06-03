Саакашвили признался в употреблении марихуаны

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-03T10:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Михаил Саакашвили сделал неожиданное заявление в интервью. Экс-глава Одесской областной государственной администрации признался, что по молодости попробовал марихуану.

"Прежде, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного", – сказал Саакашвили ТНС.

Отметим, совсем недавно политик вернулся на Украину после изгнания. Новый президент Незалежной разрешил Саакашвили вернуться в страну и продолжить карьеру. К слову, он пообещал быть осторожным ко всяким предложениям и на какие-то посты не соглашаться. Мол, уже ходил по этим тропкам. Сейчас у него, якобы, нет политических амбиций. А вот его партия «Движение новых сил» попытается пройти в парламент на предстоящих выборах в Верховную раду. Саакашвили наверняка пройдет вместе с ней.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU