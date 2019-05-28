Зеленский вернул гражданство Саакашвили

На страданиях и мытарствах бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесщины Михаила Саакашвили поставлен крест. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Николозовичу украинское гражданство, прежде сначала дарованное экс-президенту Грузии Петром Порошенко, а потом им же у Саакашвили и отобранное. После чего Михаил Саакашвили был, напомним, депортирован за пределы Украины.

О своем желании возвратиться на Украину Михаил Саакашвили заявлял еще между первым и вторым турами голосования на выборах президента Украины. Причем, грозился приземлиться в аэропорту Борисполя на следующий день после итогового голосования. Не сложилось. Потом Саакашвили обещал появиться на Украине до инаугурации Зеленского, но также не смог. И вот теперь одно из самых заветных желаний Саакашвили за последний период исполнилось: на сайте президента Украины появился текст Указа Зеленского о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства Украины. И, как утверждают осведомленные источники, в аэропорту Борисполь экс-президент Грузии может появиться уже 31 мая. Таким образом, украинский грузин на данный момент стал чуть ли не единственный, кто откликнулся на призыв Зеленского к украинцам возвращаться на Родину.

Другой вопрос, чем намерен бывший одесский губернатор на Украине теперь. К концу своего пребывания на Незалежной Саакашвили ушел в глубокую оппозицию к Порошенко. Стать своим в команде Зеленского он вряд ли сможет, поскольку находится буквально на ножах с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которому Зеленский многим обязан за поддержку в период выборной кампании. Единственное, что остается Саакашвили - активизировать ушедшую в тень после его депортации свою политическую партию «Движение новых сил» и попытаться вместе с ней пройти в парламент на предстоящих выборах в Верховную раду. Вот только и тут он будет отщипывать электорат, по большей части, у партии нынешнего президента. Так что, вряд ли Саакашвили на его второй Родине, как он любит называть Украину, ждет легкое светлое будущее.

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51-летний политэмигрант, который, после выдворения из одесского генерал-губернаторства, пытался найти правду в киевских судах, в итоге был взашей выгнан из страны, где сало и горилку любят больше хачапури с хванчакрой.. И скитался он по Западной Европе без украинского паспорта (да и без грузинского тоже). А после победы Зеленского заявил, что вернется на Украину. Ну, во всяком случае, очень бы этого хотел — вот только бы документ ему выправить. Чтобы законно посещать мест, где прошли и его бурные студенческие годы, и не менее яркие годы после изгнания с исторической родины (подробности)