В Канаде разбился небольшой частный самолет: погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-03T10:37:20+03:00

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Небольшой частный самолет разбился в канадской провинции Альберта. Жертвами авиакатастрофы стали три человека.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 2 июня. Самолет вылетел из аэропорта города Медисин-Хэт и направился в соседнюю провинцию Саскачеван. Этот маршрут занимает не более 90 минут, поэтому, когда борт не появился в поле видимости диспетчеров, было решено начать поиски.

Обломки обнаружили лишь в воскресенье утром, всего в 30 км от пункта вылета. Получается, что самолет упал почти сразу после взлета. Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент известна личность одного из них - это 26-летний тренер женской футбольной команды Джастин Филто. Он вместе с друзьями возвращался домой после вечеринки.

Причины трагедии пока неизвестны. По факту крушения самолета начато расследование, передает телеканал CTV.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого месяца еще один небольшой самолет разбился в Болгарии. Пилот и пассажир воздушного судна погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU