В Болгарии разбился небольшой самолет: погибли два человека
Недалеко от болгарского города Ихтиман Софийской области потерпел крушение небольшой самолет. Жертвами инцидента стали пилот и пассажир воздушного судна - мужчина и женщина.
Сигнал о ЧП поступил в дежурную службу в воскресенье, 26 мая, около 11.30 утра (совпадает с мск). Очевидцы сообщают о том, что после набора высоты самолет начал вращаться, после чего упал на землю.
На место происшествия тут же выехали пожарные и две кареты скорой помощи. Спасатели прибыли уже спустя 13 минут, однако помочь людям не удалось - от самолета остались лишь обгоревшие обломки.
К расследованию случившегося подключились полицейские и члены следственной группы по безопасности министерства транспорта, сообщает портал Novinite.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще один небольшой самолет потерпел крушение у берегов американского штат Флорида. Cessna Citation V упал в Атлантический океан. Погиб один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU