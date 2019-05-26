В Болгарии разбился небольшой самолет: погибли два человека

СЕГОДНЯ 22:18 2019-05-26T22:18:38+03:00

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии Фото: REUTERS

Пожарные и медики прибыли на место крушения спустя 13 минут, но людям было уже не помочь

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Недалеко от болгарского города Ихтиман Софийской области потерпел крушение небольшой самолет. Жертвами инцидента стали пилот и пассажир воздушного судна - мужчина и женщина.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную службу в воскресенье, 26 мая, около 11.30 утра (совпадает с мск). Очевидцы сообщают о том, что после набора высоты самолет начал вращаться, после чего упал на землю.

На место происшествия тут же выехали пожарные и две кареты скорой помощи. Спасатели прибыли уже спустя 13 минут, однако помочь людям не удалось - от самолета остались лишь обгоревшие обломки.

К расследованию случившегося подключились полицейские и члены следственной группы по безопасности министерства транспорта, сообщает портал Novinite.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще один небольшой самолет потерпел крушение у берегов американского штат Флорида. Cessna Citation V упал в Атлантический океан. Погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU