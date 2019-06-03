Умер Семен Розенфельд - последний участник восстания в "Собиборе"

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-03T12:11:13+03:00

В Израиле на 97-м году жизни умер Семен Розенфельд, сумевший сбежать из лагеря смерти

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В Израиле умер Семен Розенфельд - последний из выживших участников восстания в концлагере "Собибор". Ветеран скончался в возрасте 96 лет. Трагическую новость сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон.

"Скончался Семён Розенфельд, последний из выживших узников «Собибора». Более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех их", — написал он в своём микроблоге в Twitter

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

В годы Второй мировой войны Розенфельд был красноармейцем. Он был взят в плен летом 1941 года, а через несколько лет бежал из концлагеря вместе с лидером единственного в истории ВОВ успешного восстания офицером Александром Печерским.

Сайт kp.ru публиковал отрывки из воспоминаний Розенфельда об этом историческом дне.

ИСТОЧНИК KP.RU