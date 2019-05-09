2019-05-09T09:41:10+03:00
День Победы

В шествии Бессмертного полка пройдет колонна героев сопротивления

Новый проект посвящен памяти участников движения сопротивления в нацистских лагерях смерти
Алексей ОСИПОВ
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В рамках специального проекта в шествии Бессмертного полка в Москве впервые примет участие отдельная колонна памяти героев сопротивления в нацистских концлагерях.В рамках специального проекта в шествии Бессмертного полка в Москве впервые примет участие отдельная колонна памяти героев сопротивления в нацистских концлагерях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фонд Александра Печерского объявил о начале нового проекта, посвященного увековечению памяти участников движения сопротивления в нацистских концлагерях, лагерях смерти, лагерях военнопленных, рабочих лагерях, гетто, тюрьмах.

Участник восстания в лагере Собибор Александр Шубаев. Фото – Фонд Александра Печерского

Участник восстания в лагере Собибор Александр Шубаев. Фото – Фонд Александра Печерского

В рамках этого проекта в шествии Бессмертного полка в Москве впервые примет участие отдельная колонна памяти героев сопротивления в нацистских концлагерях.

Участник восстания в лагере Собибор Аркадий Вайспапир. Фото – Фонд Александра Печерского

Участник восстания в лагере Собибор Аркадий Вайспапир. Фото – Фонд Александра Печерского

Среди тех, чьи фотографии понесут участники шествия, - участники легендарного восстания в лагере смерти Собибор Александр Печерский, Аркадий Вайспапир, Семен Розенфельд, Александр Шубаев; умерший под пытками в Дахау Иосиф Фельдман, руководитель крупнейшей лагерной подпольной сетевой организации БСВ (Братский союз военнопленных); руководительница подполья в лагере Равенсбрюк Евгения Клем; подпольщица Минского гетто, организатор побега из концлагеря Эрувиль, командир партизанского отряда Розалия Фридзон; участник подполья в концлагере Маутхаузен, врач Александр Иосилевич и другие.

Руководитель крупнейшей лагерной подпольной сетевой организации БСВ (Братский союз военнопленных); руководительница подполья в лагере Равенсбрюк Евгения Клем. Фото – Фонд Александра Печерского

Руководитель крупнейшей лагерной подпольной сетевой организации БСВ (Братский союз военнопленных); руководительница подполья в лагере Равенсбрюк Евгения Клем. Фото – Фонд Александра Печерского

Также начнет работу специальный сайт, посвященный истории движения сопротивления в нацистских концлагерях.

Участник восстания в лагере Собибор Семен Розенфельд. Фото – Фонд Александра Печерского

Участник восстания в лагере Собибор Семен Розенфельд. Фото – Фонд Александра Печерского

На нем будут собраны сведения обо всех актах лагерного сопротивления и обо всех известных участниках лагерных подпольных комитетов, выживших и погибших, а также будет создан виртуальный Зал имен, в котором будет собираться информация обо всех узниках концлагерей.

Участник восстания в лагере Собибор Александр Печерский. Фото – Фонд Александра Печерского

Участник восстания в лагере Собибор Александр Печерский. Фото – Фонд Александра Печерского

Подпольщица Минского гетто, организатор побега из концлагеря Эрувиль, командир партизанского отряда Розалия Фридзон. Фото – Фонд Александра Печерского

Подпольщица Минского гетто, организатор побега из концлагеря Эрувиль, командир партизанского отряда Розалия Фридзон. Фото – Фонд Александра Печерского

ИСТОЧНИК KP.RU

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