В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России
В Кремле призвали не доверять данным СМИ о планах по сделке Соединенных Штатов, Израиля и России о намерении предпринять шаги для сдерживания Москвой иранцев в Сирии. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Не буду это делать и хочу всех призвать быть аккуратными в вопросах фильтрации разного рода вбросов, фейков, которые наверняка будут обильно появляться в информационном пространстве», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о появившихся сообщениях о сделке.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о намерении США и Израиль предложить России в ходе трехсторонней встречи обсудить сделку по САР, которая заключается в том, что с сирийских властей снимут санкции в обмен на обещание Москвы предпринять шаги для ограничения влияния Ирана в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU