В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-03T18:22:39+03:00

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон и его союзники просят помощи Москвы в сдерживании влияния Ирана в Сирии

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В Кремле призвали не доверять данным СМИ о планах по сделке Соединенных Штатов, Израиля и России о намерении предпринять шаги для сдерживания Москвой иранцев в Сирии. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед. Не буду это делать и хочу всех призвать быть аккуратными в вопросах фильтрации разного рода вбросов, фейков, которые наверняка будут обильно появляться в информационном пространстве», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о появившихся сообщениях о сделке.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о намерении США и Израиль предложить России в ходе трехсторонней встречи обсудить сделку по САР, которая заключается в том, что с сирийских властей снимут санкции в обмен на обещание Москвы предпринять шаги для ограничения влияния Ирана в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU