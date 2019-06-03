2019-06-03T19:21:53+03:00
Общество

У бывшего главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 миллиардов рублей

Речь идет о 1699 объектах недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Известно, что речь идет о 1699 объектах недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу
Константинопольский патриарх: Раскольник Филарет никогда не был патриархом и не будет
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне
Россию пригласили участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Госдума прокомментировала требования к новым ГОСТам
В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России
Ленобласть попала в топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию
Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены
В Администрация Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове
Сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке
Cуд Швеции отказал прокуратуре в заочном аресте Ассанжа
Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Стала известна цена новой Lada Granta Cross
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу