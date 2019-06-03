У бывшего главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 миллиардов рублей
Речь идет о 1699 объектах недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей
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Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Известно, что речь идет о 1699 объектах недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU