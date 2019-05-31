В Подмосковье задержали главу Раменского района - его подозревают в убийстве любовницы

Глава Раменского района Московской области стал главным подозреваемым в убийстве замглавы местной Общественной палаты. Тело Елены Исаенковой нашли ещё 3 мая в окрестностях Раменского.

- Молодая женщина была задушена и, как выяснили эксперты, более суток пролежала в своём автомобиле «Мерседес», - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

При этом наш собеседник отмечает, что машина стояла на пустыре, на который часто приезжают местные «влюблённые парочки» - для уединения в интимной обстановке.

- Начали пробивать её связи, друзей и знакомых, - продолжает источник. - И сразу несколько человек в райадминистрации сообщили, что погибшая женщина была любовницей 44-летнего главы Раменского района Андрея Кулакова. Об этом знали очень многие.

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впервые Кулакова допросили ещё несколько дней назад. По данным «КП», мужчина заявил, что последний раз видел Исаенкову ещё 29 апреля (погибла она, скорее всего, через два дня, 2-го, - Авт.). Однако позже эксперты обнаружили в салоне машины жертвы ДНК главы района и следователь предложил тому пройти полиграф. Процедура состоялась сегодня, детектор лжи определил, что чиновник говорит неправду. Сразу после этого Кулаков был задержан.

По версии следствия, о связи главы района и местной активистки узнала его супруга. Ситуация в семье, что называется, накалилась. Разводиться чиновник не хотел. Но при этом якобы и любовница расставаться с ним не собиралась. Следователи считают, что Кулаков мог вызвать её на разговор и в ссоре задушил...

- Завтра, 1 июня, следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте чиновника, - сообщили «Комсомольской Правде» в Следственном комитете Московской области.

Андрей Кулаков возглавил Раменский район три года назад. Уроженец подмосковного Жуковского (это соседний муниципалитет) в конце 90-х закончил Московский государственный авиационный институт (МАИ) по профессии «инженер», затем несколько лет работал в Центральном аэрогидродинамическом институте. В 2016 году Совет депутатов Раменского района выбрал его главой муниципалитета. Женат. Есть дети - сын и дочь.