Кремль: перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать "домашнюю работу"

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-04T13:06:57+03:00

Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент предварительные даты по проведению саммита пока не известны

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Перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать «домашнюю работу», поскольку у Украины нет никакой сформированной позиции и команды. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент никаких прикидок по срокам саммита пока нет.

«Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет», - сказал представитель Кремля.

Напомним, накануне, в понедельник, 3 июня, в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу». В свою очередь в Совфеде РФ сообщили, что готовы рассмотреть украинские предложения, но, если они будут действительно новые и без «зацикленности на прежней тупиковой позиции».

ИСТОЧНИК KP.RU