Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-03T19:25:09+03:00

Косачев прокомментировал заявление Зеленского о том, что у него есть «конкретные предложения» по урегулированию конфликта на востоке Украины

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Москва будет рассматривать предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, если они действительно новые. Соответствующим образом глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о наличии у незалежной решений по урегулированию конфликта на востоке Украины

«Если появятся новые предложения — будем рассматривать. Лишь бы не было зацикленности на прежней тупиковой позиции», — цитирует сенатора Интерфакс.

Как писал ранее сайт kp.ru, на брифинге в понедельник, 3 июня, Зеленский заявил о том, что Украина может представить конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но своей территорией и суверенитетом Украина торговать не собирается. Незадолго до этого, в Кремле призвали Киев не придумывать ничего нового по урегулированию конфликта на востоке незалежной, поскольку «все написано на бумаге» в минских договоренностях.

ИСТОЧНИК KP.RU