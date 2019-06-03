Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу
Москва будет рассматривать предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, если они действительно новые. Соответствующим образом глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о наличии у незалежной решений по урегулированию конфликта на востоке Украины
«Если появятся новые предложения — будем рассматривать. Лишь бы не было зацикленности на прежней тупиковой позиции», — цитирует сенатора Интерфакс.
Как писал ранее сайт kp.ru, на брифинге в понедельник, 3 июня, Зеленский заявил о том, что Украина может представить конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но своей территорией и суверенитетом Украина торговать не собирается. Незадолго до этого, в Кремле призвали Киев не придумывать ничего нового по урегулированию конфликта на востоке незалежной, поскольку «все написано на бумаге» в минских договоренностях.
ИСТОЧНИК KP.RU