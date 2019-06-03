СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-03T13:39:02+03:00

Кремль призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе Фото: REUTERS

В свою очередь Зеленский заявил, что у него есть новые предложения для решения проблем на востоке Украины [видео]

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Москва призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе, поскольку все уже есть в минских договоренностях, о необходимости выполнения которых Россия постоянно напоминает Украине. Соответствующим образом пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие шаги со стороны незалежной должны быть предприняты для улучшения двусторонних отношений с нашей страной.

«Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности», - сказал представитель Кремля, добавив, что «здесь не нужно придумывать ничего нового» и «все написано на бумаге».

В свою очередь, в понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее Кремль сообщал, что Россия не против саммита в Нормандском формате и рассматривает возможность проведения таких переговоров, однако ждет от Киева формирования конкретной позиции и команды, поскольку Москва не является сторонником «встречи ради встречи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704503" frameborder="0"></iframe> Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU