Кремль призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе
Москва призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе, поскольку все уже есть в минских договоренностях, о необходимости выполнения которых Россия постоянно напоминает Украине. Соответствующим образом пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие шаги со стороны незалежной должны быть предприняты для улучшения двусторонних отношений с нашей страной.
«Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности», - сказал представитель Кремля, добавив, что «здесь не нужно придумывать ничего нового» и «все написано на бумаге».
В свою очередь, в понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее Кремль сообщал, что Россия не против саммита в Нормандском формате и рассматривает возможность проведения таких переговоров, однако ждет от Киева формирования конкретной позиции и команды, поскольку Москва не является сторонником «встречи ради встречи».
Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU