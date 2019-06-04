2019-06-04T15:21:59+03:00
Политика

Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам прокомментировал закон, запрещающий въезд иностранцам, вмешивавшимся в американские выборы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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Принятый Сенатом США законопроект о запрете въезда иностранцам, вмешивавшимся в американские выборы, является первым в истории актом о защите от сказочных персонажей. Таким образом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы».

«Наверное, это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова "тролль", но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет - вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая три года назад президентские выборы», - написал Касачев в Facebook.

В конце марта этого года в Конгрессе США сообщили о возможности введения новых санкций в отношении России по результатам завершившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Несмотря на то, что никаких доказательств сговора между российскими властями и избирательным штабом Трампа не нашлось.В итоге Сенат США одобрил законопроект во вторник, 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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