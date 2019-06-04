2019-06-04T17:29:40+03:00
Наука

Производители спутника "Ямал-601" дополнительно проверят его двигатель

План выведения аппарата на геостационарную орбиту будет уточнен позже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемУ спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемФото: REUTERS
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Компания Thales Alenia Space, которая занималась производством спутника "Ямал-601", решила провести дополнительные проверки апогейного двигателя перед тем, как переводить аппарат на геостационарную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Газпром космические системы", которое выполняет функцию заказчика.

"Специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - рассказали в компании.

Проверки займут некоторое время, поэтому программа полета на этапе перевода будет скорректирована. Уточненный план сообщат позже. Телеметрическая информация уже подтвердила работоспособность спутника, также были начаты испытания бортовых систем, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что самый мощный российский спутник связи "Ямал-601" был успешно запущен с космодрома Байконур 30 мая вместе с ракетой-носителем "Протон-М" .

Запуск ракеты «Протон-М».

ИСТОЧНИК KP.RU

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