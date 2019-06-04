Производители спутника "Ямал-601" дополнительно проверят его двигатель

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-04T17:29:40+03:00

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Фото: REUTERS

План выведения аппарата на геостационарную орбиту будет уточнен позже

Изменить размер текста: A A

Компания Thales Alenia Space, которая занималась производством спутника "Ямал-601", решила провести дополнительные проверки апогейного двигателя перед тем, как переводить аппарат на геостационарную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Газпром космические системы", которое выполняет функцию заказчика.

"Специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - рассказали в компании.

Проверки займут некоторое время, поэтому программа полета на этапе перевода будет скорректирована. Уточненный план сообщат позже. Телеметрическая информация уже подтвердила работоспособность спутника, также были начаты испытания бортовых систем, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что самый мощный российский спутник связи "Ямал-601" был успешно запущен с космодрома Байконур 30 мая вместе с ракетой-носителем "Протон-М" .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712023" frameborder="0"></iframe> Запуск ракеты «Протон-М».

ИСТОЧНИК KP.RU