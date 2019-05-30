2019-05-30T21:33:37+03:00
Общество

С Байконура стартовала первая в 2019 году ракета с самым мощным российским спутником связи

Она выведет на орбиту спутник «Ямал-601» [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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С Байконура стартовала первая в 2019 году ракета с самым мощным российским спутником связиС Байконура стартовала первая в 2019 году ракета с самым мощным российским спутником связиФото: REUTERS
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Первая в текущем году ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с самым мощным российским спутником связи "Ямал-601" удачно стартовала с космодрома Байконур.

Состав РКН Протон-М с КА Ямал-601 .Анимация состава ракеты космического назначения (РКН) Протон-М с космическим аппаратом Ямал-601 . Пуск запланирован 30 мая 2019 года в 20:42 мск. Это будет первый пуск ракеты-носителя Протон-М в этом году.

К слову, до этого в 2019 году РФ осуществила шесть космических пусков. Три - с космодрома Байконур, два - с космодрома Куру и один - с космодрома Плесецк.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту РФ Владимиру Путину о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет, сообщает "РИА-Новости".

Как отметили в корпорации, через 10 минут после старта разгонный блок "Бриз-М" со спутником "Ямал-601" должен отделиться от третьей ступени ракеты "Протон-М" на суборбитальной траектории. Далее выведение объекта на целевую орбиту будет осуществляться за счет пяти включений двигателя "Бриза-М".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля текущего года с "Байконура" стартовала ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-11". Аппарат полетел по сверхкороткой двухвитковой схеме и таким образом поставил новый рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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