2019-06-04T20:38:58+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Зеленского о том, что он лучше Порошенко

По мнению сенатора, такие высказывания должны подтверждаться поступками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен доказать свое превосходство перед бывшим главой государства Петром Порошенко. Таким образом он прокомментировал недавние слова политика.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во вторник, 4 июня, Зеленский прибыл в Брюссель в рамках первого зарубежного визита в качестве президента. Там же состоялась его встреча с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Во время приветствия главу ЕК спросили, не скучает ли он по Порошенко, на что тот ответил: "У меня появился новый друг". Бывший квнщик Владимир Зеленский не стал упускать возможность пошутить и добавил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

"Хорошо бы теперь убедиться в этом на деле, а не только услышать на словах. Иначе получится, как в известном анекдоте: "Я лучше, чем Порошенко! - Чем лучше? - Чем Порошенко". И не более того", - написал российский сенатор в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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