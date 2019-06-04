2019-06-04T18:35:28+03:00
Политика

Зеленский заявил, что он лучше Порошенко

С таких слов началась встреча президента Украины с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский и Юнкер в БрюсселеЗеленский и Юнкер в БрюсселеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он гораздо лучше своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. С такой небольшой шутки началась встреча политика с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, что Зеленский прибыл в Брюссель во вторник, 4 июня. Этот визит стал частью его первой зарубежной поездки в качестве президента.

Зеленский и Юнкер начали жать друг другу руки на фоне флагов Украины и ЕС, и в этот момент один из журналистов спросил не скучает ли глава ЕК по Порошенко.

"У меня есть новый друг", - сказал европейский политик, засмеявшись.

Украинский президент тоже не растерялся и добавил: "Я лучше. Новый лучше старого", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в Брюсселе Зеленский должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также лидером Евросоюза Дональдом Туском. Одной из тем для обсуждения станет стратегия "возвращения" Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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