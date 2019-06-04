2019-06-04T23:40:18+03:00
Общество

В России может появиться новый вид алиментов

Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минюст предложил ввести появиться новый вид алиментовМинюст предложил ввести появиться новый вид алиментовФото: Анастасия Осипова
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В России может появиться новый вид алиментов: министерство юстиции предложило обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать своим детям жилье, если они живут отдельно и нуждаются в новой жилплощади.

При этом, как отмечается в опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов документе, ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Размер ежемесячных выплат и их необходимость в каждом конкретном случае будет решаться судом с учетом материального и семейного положения как состоящих в разводе родителей, так и их детей, уточняет «Парламентская газета» со ссылкой на Совет при президенте России по кодификации гражданского законодательства. Для получения выплат у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодного для жизни жилья и средств на его приобретение, а потенциальный алиментщик должен быть трудоспособным. Кроме того, при принятии решения суд будет учитывать и другие «заслуживающие внимания» интересы сторон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в нашей стране предложили обязать оставившего семью супруга оплачивать содержание не только детей, но и оставшегося с ними неработающего родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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