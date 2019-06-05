СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-05T07:46:14+03:00

В США рассказали о базе данных ФБР, которая создана для распознавания лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день она включает в себя более 640 миллионов фотографий

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Главное контрольно-бюджетное управление при американском правительстве (GAO) заявило, что база данных ФБР, созданная для распознавания лиц, включает более 640 миллионов фотографий.

Также сообщается, что в распоряжении ФБР имеются фотографии из личной базы, полученные во время юридических процессов. Помимо этого, есть фото, предоставляемые руководством штатов и федеральным правительством, к примеру, фотографии с водительских удостоверений.

При этом, как выяснилось, в мае 2016 года управление предложило минюсту США и ФБР улучшить прозрачность, безопасность и точность работы с личными данными людей. Но по состоянию на май 2019 года, ФБР так и не воспользовалось половиной из предложенных способов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ФБР планировало отстранить Трампа от власти. Бывший и.о. главы могущественного американского ведомства написал книгу о попытке госпереворота в США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/466318" frameborder="0"></iframe> ФБР рассекретило досье на Стива Джобса.ФБР опубликовало итоги персональной проверки отца-основателя корпорации Apple Стива Джобса, датированные 1991 годом. Документ содержит 191 страницу: на такое детальное исследование Федеральное бюро расследований пошло, так как 21 год назад тогдашний президент США Джордж Буш собирался позвать изобретателя в совет по экспорту, дающий рекомендации по международной торговле.Алена БАРМАТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU