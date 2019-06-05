СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-05T09:26:04+03:00

США заявят России на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских военных из Сирии Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что Джон Болтон подчеркнет, что Иран играет негативную роль на сирийской территории и в регионе в целом

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Представители Белого Дома сообщили, что США намерены в ходе планируемой встречи с Россией в Иерусалиме внимание на необходимость выхода иранских сил из Сирии.

По словам представителя вашингтонской администрации, Джон Болтон на встрече подчеркнет, что Иран играет негативную роль в Сирии и регионе в целом.

- Мы уверены в том, что Иран не рад тому, что такая встреча имеет место и что Израиль публично принимает американцев и россиян вместе в Иерусалиме, чтобы обсудить Иран, - цитирует представителей Белого Дома агентство Axios.

При этом ранее газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку. Она будет включать снятие санкций с Дамаска в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в Сирии.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Путрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат встретятся в Иерусалиме в конце июня. Как уточнил пресс-секретарь главы Совбеза России Евгений Аношин, важнейшей темой переговоров может стать ближневосточная проблематика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран пригрозил США "ударом в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия. Об этом заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

ИСТОЧНИК KP.RU