Иран пригрозил США "ударом в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия
Командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами, заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет против Ирана конкретные силовые действия.
По его мнению, Вашингтон не пойдет на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Также он отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы.
- Вашингтон не пойдет на такой риск, - подытожил Салами, сообщает телеканал Al Arabiya.
Напомним, в воскресенье, 5 мая, помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил.
ИСТОЧНИК KP.RU