2019-05-12T17:48:50+03:00
В мире

Иран пригрозил США "ударом в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия

Об этом заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Иран пригрозил США "ударом в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действияИран пригрозил США "ударом в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действияФото: REUTERS
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Командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами, заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет против Ирана конкретные силовые действия.

По его мнению, Вашингтон не пойдет на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Также он отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы.

- Вашингтон не пойдет на такой риск, - подытожил Салами, сообщает телеканал Al Arabiya.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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