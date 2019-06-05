СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-05T09:49:08+03:00

"Обвинения, как у 11-летнего ребенка" : Мэр Лондона ответил на критику со стороны Трампа Фото: REUTERS

Ранее американский лидер упрекнул Садика Хана за слова о том, что горожанам можно не опасаться новых терактов

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Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал оскорбления со стороны лидера США Дональда Трампа. По словам градоначальника, глава США ведет себя как одиннадцатилетний ребенок.

- Сначала я подумал, что это шутка, на которую способен только 11-летний ребенок, - заявил мэр Лондона.

Хан заявил, что писать в ответ Трампу «детские твиты» ниже его достоинства, сообщает POLITICO.

Ранее американский лидер назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником". Трамп упрекнул Хана за слова о том, что горожанам можно не опасаться новых терактов.Трамп отметил, что мэр Лондона «по всем статьям ужасно выполняет свою работу» в качестве градоначальника.

Кроме того, в субботу, 1 июня, мэр Лондона в своей статье, опубликованной газетой Observer, поставил главу Белого дома в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по его мнению, была популярна у фашистов в первой половине XX века.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мэр Лондона Садик Хан приветствовал решение Дональда Трампа отказаться от поездки в Британию. По мнению градоначальника, визит хозяина Белого Дома вызвал бы протесты.

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ИСТОЧНИК KP.RU