Мэр Лондона приветствовал решение Трампа отказаться от поездки в Британию

12 Янв. 2018 2018-01-12T15:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Лондона Садик Хан поддержал решение президента США Дональда Трампа отказаться от поездки в Великобританию, намеченной на февраль этого года. По его мнению, визит хозяина Белого дома вызвал бы протесты.

«Его визит в следующем месяце, без сомнения, столкнулся бы с массовыми мирными протестами», - написал градоначальник в Twitter. При этом он назвал ошибочным решение британского премьер-министра Терезы Мэй пригласить главу Соединенных Штатов в Соединенное Королевство.

Также Хан заметил, что Трамп, судя по всему, получил послание от лондонцев. «Похоже, президент Трамп получил послание от всех лондонцев, которые любят Америку, но считают, что его действия противоречат ценностям нашего города», - добавил политик.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что отказывается от визита в Британию, так как не намерен открывать новое посольство США. Между тем в офисе британского премьера отметили, что приглашение президента Штатов посетить Великобританию с государственным визитом остается в силе.