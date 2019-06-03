2019-06-03T13:39:03+03:00
Политика

Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"

Президент США заявил, что Садик Хан не только плохо работает, но еще и недоброжелательно к нему относится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Лондона Садик ХанМэр Лондона Садик ХанФото: REUTERS
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Прибывший в Великобританию с государственным визитом президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником". Таким образом он отреагировал на резкую критику, с которой британский политик уже не раз к нему обращался.

"Садик Хан во всех отношениях плохо показал себя на посту мэра Лондона и продемонстрировал глупую неприязнь в отношении прибывающего с визитом президента США, безусловно, самого важного союзника Соединенного Королевства", - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

При этом президент сравнил Хана с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, который также постоянно критикует его.

"Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал американский лидер.

Сайт kp.ru писал о том, что мэр британской столицы неоднократно осуждал решение властей страны пригласить Трампа с госвизитом. Политик недоволен жесткой миграционной политикой президента США и его отношением к исламу.

Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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