Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"
Прибывший в Великобританию с государственным визитом президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником". Таким образом он отреагировал на резкую критику, с которой британский политик уже не раз к нему обращался.
"Садик Хан во всех отношениях плохо показал себя на посту мэра Лондона и продемонстрировал глупую неприязнь в отношении прибывающего с визитом президента США, безусловно, самого важного союзника Соединенного Королевства", - написал Трамп у себя на странице в Twitter.
При этом президент сравнил Хана с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, который также постоянно критикует его.
"Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал американский лидер.
Сайт kp.ru писал о том, что мэр британской столицы неоднократно осуждал решение властей страны пригласить Трампа с госвизитом. Политик недоволен жесткой миграционной политикой президента США и его отношением к исламу.
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ИСТОЧНИК KP.RU