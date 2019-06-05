Карты "Мир" начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-05T11:16:33+03:00

Кроме того, карта станет доступна в популярных у наших туристов странах

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Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о планах по внедрению карты "Мир" в странах земного шара. По его словам, государства Евразийского экономического союза начнут принимать ее до конца 2019 года. Кроме того, в этот список попадут Таджикистан и Узбекистан.

"Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», UZCARD, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы", — сказал Комлев "Известиям".

В планах также до конца 2021 года охватить государства популярные у российских туристов.

"Уже достаточно давно процесс идет с Вьетнамом, надеюсь, в ближайшее время сможем выйти на финишную прямую. Кроме того, мы работаем над организацией приема «Мира» с Таиландом и Болгарией", — отметил Комлев.

ИСТОЧНИК KP.RU