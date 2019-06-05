2019-06-05T11:47:30+03:00
Политика

США заплатят 5 млн долларов за стукачество на КНДР

Америка ждет информацию о нарушениях Северной Кореей санкций
Григорий ЛЕОРДА
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Встреча лидеров двух стран в феврале успехом не кончилась.Встреча лидеров двух стран в феврале успехом не кончилась.Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты Америки предлагают 5 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о нарушении КНДР санкций. Об этм сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (RFJ).

Отмечается, что американские власти интересует, прежде всего, данные об отмывании денег в Северной Корее, а также о киберпреступности и распространении там оружия массового поражения. Кроме того, госдеп также намерен получить информацию о торговле КНДР нефтью, узнать о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с Северной Кореей, предметах роскоши, отправляемых в страну.

На вознаграждение могут рассчитывать и те, кто предоставит данные о людях, которые работают на северокорейское правительство и получили доступ к информации, взломав компьютер.

Северная Корея находится под санкциями Совета безопасности ООН, а также других стран. Так ее наказали за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР прекратила испытывать ядерное оружие и ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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