2019-06-05T18:29:20+03:00
Политика

Контактная группа договорилась о подготовке нового соглашения о прекращении огня

На переговорах по урегулирование конфликта на востоке Украины назначили следующую встречу на 19 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис ГрызловБорис ГрызловФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Участники Минской Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины, который может быть подписан уже на предстоящей встрече 19 июня. Об этом сообщил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», - сказал он по итогам заседания Контактной группы, которое состоялось в Минске в среду, 5 июня.

Российский полпред добавил, что разведение сил в станице Луганской должно начаться с 10 июня, отметив, что на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов.

Напомним, заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась в Минске 5 июня. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что у Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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