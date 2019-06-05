Контактная группа по Донбассу начала работу в Минске

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-05T14:15:23+03:00

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В среду, 5июня, в Минске началось заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представителем Киева на переговорах выступает экс-президент Украины Леонид Кучма.

«В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы», - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Кучма будет представлять Киев во время заседания трехсторонней Контактной группы, встречу которой украинский лидер назначил на среду, 5 июня. В свою очередь экс-глава незалежной заявил, что не мог отказаться от предложения украинского лидера, поскольку его страна «переживает не самые легкие времена в своей истории». В Кремле Кучму назвали опытным политиком, но отметили, что в данном случае важна позиция Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU