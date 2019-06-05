2019-06-05T14:15:23+03:00
Политика

Контактная группа по Донбассу начала работу в Минске

На переговорах по урегулирование конфликта на востоке Украины Киев представляет экс-глава незалежной Леонид Кучма
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Леонид Кучма - представитель Киева на переговорах Контактной группыЛеонид Кучма - представитель Киева на переговорах Контактной группыФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 5июня, в Минске началось заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представителем Киева на переговорах выступает экс-президент Украины Леонид Кучма.

«В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы», - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Кучма будет представлять Киев во время заседания трехсторонней Контактной группы, встречу которой украинский лидер назначил на среду, 5 июня. В свою очередь экс-глава незалежной заявил, что не мог отказаться от предложения украинского лидера, поскольку его страна «переживает не самые легкие времена в своей истории». В Кремле Кучму назвали опытным политиком, но отметили, что в данном случае важна позиция Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столичных библиотеках стартует раздача списанных книг
В Китае девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа
Владимир Путин назначил нового губернатора Астраханской области
Матвиенко: решение об участии российской делегации в ПАСЕ будет принято до середины июня
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
С 2019 года в судах перестанут устанавливать железные клетки для подсудимых
Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" вырос почти до 50%
Зеленский сообщил, что предлагал Климкину остаться главой украинского МИД
Министр культуры открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Президент Украины прокомментировал обострение обстановки в Донбассе
Более 60% жителей Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком
Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения успешно прошли все испытания
Вологодская область одной из первых снизит плату за вывоз мусора
Мосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшего
Матвиенко предложила отложить деньги на помощь попавшим в беду россиянам за рубежом
Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом
РЖД запустила по рельсам "ароматные" вагоны
Трамп не исключил возможность применения военной силы против Ирана
Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО