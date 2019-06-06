2019-06-06T07:21:24+03:00
Наука

ФБР опубликовало "досье на снежного человека"

Изучение найденных волос не дало результатов
Артур ГАРЬКЕ
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Берн всю жизнь охотился за йети, но так и не нашел его.Берн всю жизнь охотился за йети, но так и не нашел его.
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Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека". Из материалов следует, что в 1976 году Питер Берн, занимавшийся вопросом существования йети, запросил у лаборатории ведомства провести анализ. Он принес им 15 неопределенных волос и ткани, которые, по его мнению, могли принадлежать человекоподобной обезьяне.

Исследования оказались неудачными. Волосы принадлежали не непризнанному наукой существу, а оленю.

"Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света... В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых", - говорится в письме ассистента директора отдела научного и технического обслуживания ФБР Джея Кокрэна, пишет РИА "Новости".

Берну уже перевалило за 90, но он не оставляет надежды найти снежного человека. С его слов, ему удалось найти две или три цепочки следов йети в Гималаях. Судя по следам, у снежного человека по пять пальцев на ногах. В то же время Берн признал, что они могли принадлежать индийским садху - индийским святым.

Телеканал CNBC добавляет, что это, должно быть, первый случай, когда ФБР занималось исследованием образцов "снежного человека".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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