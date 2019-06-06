2019-06-06T17:30:12+03:00
В мире

Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, документ будет согласован с "международными партнерами" Киева
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Украины пока не будут публиковать "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе из соображений безопасностиВласти Украины пока не будут публиковать "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе из соображений безопасностиФото: Архив "КП"
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Власти Украины пока не будут публиковать "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе из соображений безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Во-первых, уже были инциденты, когда информация выходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому не обнародовать сейчас эту "дорожную карту" – это просто вопрос безопасности", - приводит агентство РИА Новости слова Мендель.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского также отметила, что документ необходимо согласовать с "международными партнерами" в "нормандском формате". "До 19 июня мы не хотели бы комментировать эту карту", - добавила Мендель.

Ранее сайт kp.ru сообщал о назначении второго президента Украины Леонида Кучмы на пост представителя страны в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Как заявил сам Кучма после прошедших на этой неделе в Минске переговоров, консультации впервые прошли конструктивно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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