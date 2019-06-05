Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

СЕГОДНЯ 21:38 2019-06-05T21:38:52+03:00

Все стороны хотели найти решение проблемы, а потому тон дискуссии был "совсем иным"

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Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.

"Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир", - сказал глава украинской делегации.

Он подчеркнул, что сейчас обе стороны стремятся к решению возникших проблем, поэтому между ними установилась доверительная атмосфера.

Что касается затронутых на заседании тем, то речь шла об обмене военнопленными и вопросах безопасности. Так, было решено прописать не только время начала "режима тишины" на линии соприкосновения, но и механизма его введения.

"Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать такие предложения", - сообщается на сайте президента Украины.

"КП" писала о том, что именно невыполнение минских договоренностей является главной причиной того, почему встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока невозможна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711346" frameborder="0"></iframe> Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU