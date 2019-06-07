2019-06-07T07:40:17+03:00
В мире

Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение

Президент хочет повысить тарифы в отношении Мексики из-за потоков мигрантов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения в стране нового чрезвычайного положения. Идею обсуждали в Белом доме за закрытыми дверями.

Как пишет газета Hill, режим ЧП развяжет Трампу руки и он сможет повысить тарифы в отношении Мексики, которая пропускает через свою территорию огромные потоки мигрантов из других стран в Центральной Америке. В Белом доме предполагают, что инициативу увеличения тарифов может заблокировать Конгресс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 февраля этого года хозяин Белого дома подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Он намеревался в обход Конгресса получить из бюджета Пентагона около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Это его решение вызвало приостановку работы правительственных учреждений на 34 дня.

Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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