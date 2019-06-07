2019-06-07T08:23:49+03:00
Политика

Военный эксперт: модернизированный ТУ-22МЗМ станет «неприятным сюрпризом» для США

Юрий Кнутов считает, что особенно важно разместить бомбардировщики в Крыму
Марина ВЕНЦОВА
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Испытания бомбардировщика Ту-22М3М. Фото: скриншот видеоИспытания бомбардировщика Ту-22М3М. Фото: скриншот видео
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Военный эксперт Юрий Кнутов утверждает, что модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Благодаря программе Министерства обороны по совершенствованию аэродромов и военных баз, в ближайшие годы, по его словам, география применения Ту-22М3М расширится.

Так, в конце 2018 года в Крыму было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек. Как отметил эксперт, активное обновление инфраструктуры Воздушно-космических сил РФ рассчитано также на применение новых бомбардировщиков.

"В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", - приводит его слова .

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Ту-22М3М представляет собой глубоко модернизированную модель советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет был создан прежде всего для борьбы с авианосными группировками противника.

Инструмент влияния: кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М.

ИСТОЧНИК KP.RU

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