2019-06-07T10:45:51+03:00
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Накануне главный редактор телеканала RT была госпитализирована
Марина ВЕНЦОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована.

«Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить», - написала она в «Фейсбуке».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне, 6 июня, главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с оппозиционной активисткой и юристом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовью Соболь в редакции "Эхо Москвы».

Как рассказала журналистка в соцсетях, Соболь знала, что она приглашена на "Эхо", и караулила ее у здания редакции с включенной камерой. Активистка догоняла, как утверждает Симоньян, ее по коридорам, пока сотрудники редакции не "спрятали" ее в одном из кабинетов. Главред RT подчеркнула, что харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции является не лучшим методом ведения предвыборной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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