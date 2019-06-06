Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на "Эхо Москвы"

6 Июнь 23:21 2019-06-06T23:31:16+03:00

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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с оппозиционной активисткой и юристом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовью Соболь, который произошел в четверг в редакции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в Тwitter RT.

О самом инциденте рассказала Симоньян в своих соцсетях. По ее словам, Соболь знала, что она приглашена на "Эхо" и караулила ее у здания редакции с включенной камерой.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет", - рассказала глава RT в своем Facebook.

По словам Симонян, активистка стала задавать ей вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине, что очень удивило главреда телеканала.

"Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", - поделилась Симоньян.

ИСТОЧНИК KP.RU