В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-07T11:30:46+03:00

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В пятницу, 7 июня, в городе Линчёпинг в Швеции прогремел мощный взрыв, в результате инцидента несколько человек получили легкие травмы. Об этом сообщили в полиции и спасательных службах города.

"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", - приводит издание Expressen слова представителя полиции Осы Виллсунд (Åsa Willsund).

Отмечается, что взрыв произошел около 9:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) в центральной части города. В нескольких домах, расположенных рядом с местом инцидента, выбиты окна и повреждены балконы.

В настоящее время полиция оцепила близлежащие улицы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливаются причину взрыва.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в ночь с 9 на 10 мая на площади Лилла-торг в одном из ресторанов шведского города Мальмё прогремел взрыв. Взрывной волной были выбиты стекла нескольких окон здания. Данных о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU