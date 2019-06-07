В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
В пятницу, 7 июня, в городе Линчёпинг в Швеции прогремел мощный взрыв, в результате инцидента несколько человек получили легкие травмы. Об этом сообщили в полиции и спасательных службах города.
"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", - приводит издание Expressen слова представителя полиции Осы Виллсунд (Åsa Willsund).
Отмечается, что взрыв произошел около 9:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) в центральной части города. В нескольких домах, расположенных рядом с местом инцидента, выбиты окна и повреждены балконы.
В настоящее время полиция оцепила близлежащие улицы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливаются причину взрыва.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в ночь с 9 на 10 мая на площади Лилла-торг в одном из ресторанов шведского города Мальмё прогремел взрыв. Взрывной волной были выбиты стекла нескольких окон здания. Данных о пострадавших не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU