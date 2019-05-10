В ресторане на юге Швеции прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-10T07:23:39+03:00

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В одном из ресторанов шведского города Мальмё прогремел взрыв. Громкий хлопок раздался в ночь с четверга, 9 мая, на 10 мая на площади Лилла-торг.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия в 01:49 по местному времени (02:49 мск). Взрывной волной были выбиты стекла нескольких окон здания, однако пожара не возникло. Полиция оцепила ресторан и вызвала саперов. Данных о пострадавших не поступало.

При этом, согласно информации издания Aftonbladet, в конце апреля в этом же ресторане случился пожар.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце взрыв прогремел также в ювелирном магазине шведского города Норрчёпинг. В результате инцидента произошло обрушение части конструкций и возгорание. Предполагалось, что в происшествии могли быть замешаны грабители.

ИСТОЧНИК KP.RU