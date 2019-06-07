Песков: шанс на встречу Путина и Трампа есть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шанс на встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа безусловно есть. Однако, по его словам, непонятно, произойдет ли это в Осаке на саммите «Большой двадцатки».
"Шанс безусловно есть. То, что они встретятся и увидят там друг друга - это однозначно, - сказал он в пятницу журналистам на полях ПМЭФ в ответ на вопрос о возможности встречи двух лидеров в Осаке. - Но будет ли встреча - пока непонятно".
Ранее, как писал сайт kp.ru, Песков уже заявлял о том, что вероятность встречи лидеров России и США на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке все еще существует. При этом представитель Кремля отмечал, что Москва так и не получила соответствующего официального запроса.
В середине мая 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео поднимал этот вопрос на встрече с Путиным в Сочи. Тогда американский дипломат заявлял о потенциальной готовности провести подобные переговоры. Однако этого, по словам Пескова, недостаточно. Обсуждение должно быть инициировано официально.
ИСТОЧНИК KP.RU
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