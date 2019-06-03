Песков: официальных договоренностей по встрече Путина и Трампа пока нет

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-03T12:28:49+03:00

Такие переговоры должны быть инициированы на высшем уровне, однако предложений со стороны Вашингтона не поступало

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Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке, все еще существует, однако Москва так и не получила соответствующего официального запроса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков

"До сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча. Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало", - сказал представитель Кремля.

При этом он напомнил, что в середине мая госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поднимал этот вопрос на встрече с Путиным в Сочи. Тогда дипломат заявил о потенциальной готовности провести подобные переговоры. Однако этого, по словам Пескова, недостаточно. Обсуждение должно быть инициировано официально, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том. что ранее в Кремле уже комментировали возможность встречи Путина и Трампа. Тогда Песков указал на то, что у администрации президента РФ на повестке дня есть более важные вопросы, например, подготовка к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина.

ИСТОЧНИК KP.RU