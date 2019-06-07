Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Россия готова высказать свою позицию на заседании Совета Безопасности ООН по Косово, которое состоится в Нью-Йорке 10 июня. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме.
"Россия приготовила к заседанию принципиальное заявление", - отметил Лавров на встрече со своим сербским коллегой. Глава МИД Сербии заявил, что сразу после переговоров он улетает в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Косово.
В официальном сообщении МИД РФ отмечается, что главы министерств иностранных дел России и Сербии подтвердили готовность ведомств к тесной координации шагов в косовском направлении. Сообщается, что существует высокий уровень двустороннего взаимодействия и рост взаимного товарооборота.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что на заседании СБ ООН может осуждаться вопрос о нападении косовской полиции на миротворцев, в ходе которой пострадал россиянин Михаил Краснощеков.
ИСТОЧНИК KP.RU