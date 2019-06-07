2019-06-07T14:15:09+03:00
Политика

Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово

Об этом дипломат рассказал на встрече с сербским коллегой
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия готова высказать свою позицию на заседании Совета Безопасности ООН по Косово, которое состоится в Нью-Йорке 10 июня. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме.

"Россия приготовила к заседанию принципиальное заявление", - отметил Лавров на встрече со своим сербским коллегой. Глава МИД Сербии заявил, что сразу после переговоров он улетает в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Косово.

В официальном сообщении МИД РФ отмечается, что главы министерств иностранных дел России и Сербии подтвердили готовность ведомств к тесной координации шагов в косовском направлении. Сообщается, что существует высокий уровень двустороннего взаимодействия и рост взаимного товарооборота.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что на заседании СБ ООН может осуждаться вопрос о нападении косовской полиции на миротворцев, в ходе которой пострадал россиянин Михаил Краснощеков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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