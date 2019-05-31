В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-31T16:58:59+03:00

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Расследование ситуации с пострадавшим от действий косовского спецназа российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово(МООНК) Михаила Краснощекова начато, но итогов пока нет. Соответствующие заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, отметивший необходимость внимательно следить за этой темой.

«Как мы понимаем, пока итогов его нет, но мы будем внимательно следить за тем, чтобы правда восторжествовала и чтобы не было нанесено никакого ущерба как нашим представителям, так и престижу ООН», - сказал Вершинин, подчеркнув, что Москва предприняла и «продолжит предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе по линии ООН».

Как писал ранее сайт kp.ru, российский дипломат был задержан в ходе спецоперации косовских властей, которые начали задержание сербов на сервере самопровозглашенной республики. После освобождения Краснощеков был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Следственный комитет заявил о начале проверки по факту нападения на российского гражданина и недозволенных методов воздействия полиции Косово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711626" frameborder="0"></iframe> Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU