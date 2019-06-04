Нападение на миротворцев в Косове Совбез ООН обсудит 10 июня

СЕГОДНЯ 02:29 2019-06-04T02:44:36+03:00

Об этом сообщил председательствующий в этом месяце в СБ постпред Кувейта

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На заседании Совета Безопасности ООН в следующий понедельник, 10 июня, будет обсуждаться ситуация с нападением косовской полиции на сотрудников миссии Всемирной организации, во время которого был избит россиянин Михаил Краснощеков. Об этом сообщил председательствующий в этом месяце в СБ постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби на пресс-конференции, посвященной графику работы Совбеза на июнь.

«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 мая Михаил Краснощеков был задержан в ходе рейда косовской полиции против сербов на севере непризнанной республики. После освобождения россиянин был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».

31 мая премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай объявил Краснощекова персоной нон грата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711626" frameborder="0"></iframe> Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU