В Нью-Йорке задержали мужчину, собиравшегося устроить взрыв в центре города
В пятницу, 7 июня, в Нью-Йорке сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который собирался устроить взрывы в центральной части Манхэттена на Таймс-сквер.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина был задержан совместными усилиями ФБР и полицией города во время покупки оружия.
По информации правоохранительных органов, арестованный действовал в одиночку, не связан с преступной или террористической группировкой, поэтому других угроз взрывов сейчас нет.
На данный момент имя задержанного не разглашается, но известно, что в ближайшее время мужчина предъявлены обвинения в суде нью-йоркского района Бруклин.
Напомним, в октябре прошлого года сайт kp.ru рассказывал о том, что неизвестный оставил самодельное взрывное устройство перед входом в нью-йоркский ресторан Tribeca Grill, который принадлежит известному американскому актеру Роберту де Ниро.
ИСТОЧНИК KP.RU