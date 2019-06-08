"Наглость от слабости": Пушков прокомментировал условия Нафтогаза к России

СЕГОДНЯ 03:35 2019-06-08T03:40:15+03:00

Сенатор отметил, что главе украинской компании нужно переживать о возможном ее закрытии, а не вставать в позу

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Украинская компания "Нафтогаз" не в том положении, чтобы ее глава мог выдвигать условия в переговорах по поставкам газа с российской стороной. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", - написал Пушков в твиттере.

Он отметил, что главе "Нафтогаза" Алексею Коболеву надо переживать о том, чтобы его контору не закрыли "за ненадобностью", если газ по газотранспортной системе перестанет поступать.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 июля Коболев заявил, что Украина готова вести переговоры с российским "Газпромом" по поставкам топлива исключительно в трехстороннем формате при участии Евросоюза. Он подчеркнул, что подписанные контракты должны заключаться "на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей".

ИСТОЧНИК KP.RU