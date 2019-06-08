2019-06-08T03:40:15+03:00
Политика

"Наглость от слабости": Пушков прокомментировал условия Нафтогаза к России

Сенатор отметил, что главе украинской компании нужно переживать о возможном ее закрытии, а не вставать в позу
Поделиться:
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Украинская компания "Нафтогаз" не в том положении, чтобы ее глава мог выдвигать условия в переговорах по поставкам газа с российской стороной. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", - написал Пушков в твиттере.

Он отметил, что главе "Нафтогаза" Алексею Коболеву надо переживать о том, чтобы его контору не закрыли "за ненадобностью", если газ по газотранспортной системе перестанет поступать.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 июля Коболев заявил, что Украина готова вести переговоры с российским "Газпромом" по поставкам топлива исключительно в трехстороннем формате при участии Евросоюза. Он подчеркнул, что подписанные контракты должны заключаться "на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске Верховной рады
Сирийские военные отразили атаки боевиков в провинции Хама
Софи Тернер рассказала, кто оставил кофейный стаканчик в кадре "Игры престолов"
Геленджик и Южно-Сахалинск станут более комфортными
Google будет содействовать развитию туризма в России
Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались
Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ
Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР
Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии
Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян
"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei