2019-06-08T08:05:43+03:00
Политика

Япония пока не готова вводить безвиз между Хоккайдо и Сахалином

В Токио опасаются, что создание такой зоны автоматически послужит признанием суверенитета России над южной частью Курил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соглашение по безвизу между отдельными регионами России и Японии может быть подписано в конце июняСоглашение по безвизу между отдельными регионами России и Японии может быть подписано в конце июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Японии пока не готово решиться на введение безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Это связано, прежде всего, с правовыми вопросами и нацбезопасностью.

Так, в Токио опасаются, что создание зоны свободного перемещение в данном регионе станет автоматическим признанием суверенитета России над четырьмя островами южной части Курил, входящих в состав Сахалинской области, передает газета Sankei со ссылкой на источники.

Сайт kp.ru писал о том, что с предложением о введении частичного безвиза изначально выступала японская сторона, в Москве его поддержали. Ожидается, что соответствующая договоренность может быть достигнута в ходе предстоящей встречи премьер-министра островного государства Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на полях саммита G20 в Осаке 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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