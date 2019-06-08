Япония пока не готова вводить безвиз между Хоккайдо и Сахалином

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-08T08:05:43+03:00

Соглашение по безвизу между отдельными регионами России и Японии может быть подписано в конце июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Токио опасаются, что создание такой зоны автоматически послужит признанием суверенитета России над южной частью Курил

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Правительство Японии пока не готово решиться на введение безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Это связано, прежде всего, с правовыми вопросами и нацбезопасностью.

Так, в Токио опасаются, что создание зоны свободного перемещение в данном регионе станет автоматическим признанием суверенитета России над четырьмя островами южной части Курил, входящих в состав Сахалинской области, передает газета Sankei со ссылкой на источники.

Сайт kp.ru писал о том, что с предложением о введении частичного безвиза изначально выступала японская сторона, в Москве его поддержали. Ожидается, что соответствующая договоренность может быть достигнута в ходе предстоящей встречи премьер-министра островного государства Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на полях саммита G20 в Осаке 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU